Chính trị Phường An Phú dẫn đầu phong trào thi đua Mặt trận TP.Tam Kỳ năm 2024 (QNO) - Với sự sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động, năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam thành phố.

Mặt trận phường An Phú phối hợp làm tốt công tác vận động người dân hiến đất mở đường. Ảnh: Mặt trận của phường An Phú

Công tác Mặt trận của phường An Phú trong năm 2024 có nhiều điểm sáng nổi bật. Trong đó, Mặt trận phường đã phối hợp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc nâng cấp, mở rộng 7 tuyến giao thông, kiệt hẻm nội thị với hơn 3.500m2 đất được hiến, đóng góp hơn 300 ngày công và hơn 45 triệu đồng để đầu tư hạ tầng xây dựng đô thị văn minh.

Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng các công trình, phần việc nhà sinh hoạt văn hoá các khối phố Ngọc Nam, Phú Trung. Vận động Quỹ vì người nghèo đạt hơn gần 220 triệu, đạt 313% chỉ tiêu; vận động ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục cơn bão số 3 với tổng số tiền hơn 73 triệu đồng, ủng hộ quỹ xoá nhà tạm hơn 18 triệu đồng.

Mặt trận phường An Phú phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật điểm hẹn bãi sậy Sông Đầm năm 2024. Ảnh: Mặt trận phường An Phú

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phường đã tổ chức giám sát 6 nội dung, tổ chức 2 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Trong năm, Mặt trận phường phối hợp với UBND phường và các tổ chức thành viên phường tổ chức thành công Hội trại tiếp lửa truyền thống năm 2024; ra mắt mô hình vận động nhân dân khai thác thuỷ sản bền vững và không đánh bắt động vật hoang dã; ra mắt mô hình tộc họ văn hoá gắn với chuyển đổi số và tổ chức thành công giải bóng chuyền giữa các tộc họ văn hóa năm 2024...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2024. Ảnh: Mặt trận phường An Phú



Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tổ chức hội nghị lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2024 - 2029) nhằm đánh giá công tác Mặt trận năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2024; đề nghị UBND khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong việc hiến đất, vật kiến trúc nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông kiệt hẻm nội thị trên địa bàn phường An Phú năm 2024.