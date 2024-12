Chính quyền - đoàn thể Qua thanh tra, Quảng Nam phát hiện sai phạm gần 37,639 tỷ đồng và hơn 10.601m2 đất Báo cáo kết quả thanh tra năm 2024 trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh đã tiến hành 251 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc kiểm tra theo kế hoạch; đã ban hành 192 kết luận thanh tra (trong đó có 51 kết luận thanh tra năm 2023 chuyển sang).

Qua thanh tra tại 392 đơn vị, lực lượng chức năng đã phát hiện sai phạm gần 37.639 tỷ đồng và hơn 10.601m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 16,847 tỷ đồng và hơn 2.523m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 20,791 tỷ đồng và 8.078m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 192 tập thể, 335 cá nhân.

Ngoài ra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh 1 trường hợp, chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh 3 trường hợp và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình 1 trường hợp để xem xét theo thẩm quyền.