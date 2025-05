Xã hội Quảng Nam: 3 ngày nghỉ lễ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ (QNO) - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam - ông Phan Đức Tiễn cho biết, thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh qua 3 ngày đầu nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 (các ngày 30/4, 1 và 2/5), địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm soát nồng độ xuyên lễ. Ảnh: CÔNG TÚ

Vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 1/5/2025, tại lý trình km58+820 của quốc lộ 14B, thuộc địa bàn thôn Hoà Hữu Tây (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc). Thời điểm đó, xe mô tô mang BKS: 92F1-44663 do ông Nguyễn Văn Xanh (cư trú thôn Hoà Hữu Tây, xã Đại Hồng) điều khiển lưu hành hướng Đà Nẵng - Nam Giang, khi đang chuyển hướng qua trái thì va chạm với xe ô tô BKS: 43C-31033 do ông Lê Dũng cư trú tại xã Hoà Phong (huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu hành cùng chiều phía sau. Hậu quả ông Xanh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) xuất phát đi tuần tra vào ban đêm. Ảnh: CÔNG TÚ

Thực thi nhiệm vụ được giao, trong ngày 2/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai 35 ca tuần tra kiểm soát với 96 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 84 trường hợp vi phạm ATGT, ước tính xử phạt 217,2 triệu đồng; tạm giữ 17 phương tiện. Tổ chức 3 buổi tuyên truyền lưu động trên đường bộ và tuyến đường thủy nội địa để hướng dẫn người dân chấp hành bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã Duy Trung (Duy Xuyên), Tam Giang (Núi Thành), Tam An (Phú Ninh), Tam Xuân 1 (Núi Thành) cùng công an các thị trấn Trung Phước (Quế Sơn), Tiên Kỳ (Tiên Phước), Khâm Đức (Phước Sơn)… tổ chức 8 tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn. Lực lượng chức năng lập biên bản 15 trường hợp, ước tính phạt tiền 96 triệu đồng.

Thanh tra viên Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra quầy bán vé xe chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh đặt tại bến xe khách Đại Lộc. Ảnh: CÔNG TÚ

Đối với Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra viên Nguyễn Hồng Hải cho biết, dịp nghỉ lễ này, lực lượng của đơn vị vẫn thường xuyên túc trực kiểm tra ATGT tại các bến khách ngang sông như Tam Hải đi Tam Quang, bến Tam Hòa, bến Cửa Lở (Núi Thành), bến Ông Đốc (Điện Bàn), bến Duy Tân - Phú Thuận (Duy Xuyên - Đại Lộc)...

Trên đường bộ, thanh tra viên kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự ATGT, xe đón trả khách tại Cảng hàng không Chu Lai, các bến xe Tam Kỳ, Nam Phước, Đại Lộc. Cạnh đó, lực lượng chức năng còn kiểm tra điều kiện bảo đảm ATGT trên các tuyến đường bộ giao Sở Xây dựng quản lý; kết hợp nắm bắt tình hình vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.