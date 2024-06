Giáo dục - Việc làm Quảng Nam chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (QNO) - Sáng nay 12/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn dẫn đầu có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2024 tham dự buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: X.P

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cho biết, năm nay Quảng Nam có gần 17.500 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh đã xây dựng phương án bố trí thi tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh; trong đó ngoài các trường THPT còn sử dụng một số trường THCS có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo bố trí điểm thi.

Để làm công tác coi thi, cả tỉnh dự kiến sẽ huy động gần 3.300 người tham gia làm nhiệm vụ; trong đó cán bộ coi thi với hơn 1.800 người. Ngoài ra còn có lực lượng thanh tra ngành GD-ĐT 138 người, công an 275, y tế 55. Cạnh đó, một lực lượng lớn khác cũng được cử tham gia kỳ thi gồm làm phách, chấm thi 282 người; sao in đề thi 36 người; vận chuyển đề thi 17 người.

Thời gian qua, Quảng Nam đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi như ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thông tin thêm về công tác chuẩn bị của tỉnh. Ảnh: X.P

Về phía ngành GD-ĐT, cử cán bộ tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn của Bộ GD-ĐT; tổ chức hội nghị toàn ngành về công tác thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Đồng thời, chỉ đạo các trường THPT rà soát, báo cáo tình hình cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo, trên cơ sở đó ngành xây dựng phương án tổ chức kỳ thi.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi, Công an tỉnh chỉ đạo công an 6 huyện miền núi cao bố trí phương tiện, cử lực lượng cùng tham gia vận chuyển đề thi chuyển đến các điểm thi và vận chuyển bài thi từ các điểm thi bàn giao cho hội đồng thi.

Thông tin thêm với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nói xác định việc tổ chức thi không phải mới nhưng không được lơ là, chủ quan, vì vậy UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến công tác an ninh, an toàn, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm việc với UBND tỉnh. Ảnh: X.P



Ông Đỗ Xuân Giang - đại diện Cục A03 Bộ Công an lưu ý thêm, qua kiểm tra khu vực in sao đề thi mà tỉnh bố trí cần quan tâm hơn đến an ninh an toàn, tăng cường thêm lực lượng. Đồng thời, chú ý hơn trong công tác tuyên truyền, nhất là cho thí sinh về bảo vệ bí mật nhà nước, việc sử dụng điện thoại trong khu vực thi.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Nam cho kỳ thi năm nay, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của kỳ thi là không chỉ lấy kết quả tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học mà còn đánh giá chất lượng dạy và học của từng địa phương.

“Đây là kỳ thi quốc gia nên sai sót ở một khâu nào đó, ở một địa phương nào đó sẽ ảnh hưởng đến cả nước. Vì vậy, trách nhiệm tổ chức kỳ thi không chỉ của riêng ngành GD-ĐT mà nhiều ngành, địa phương và không được lơ là, chủ quan. Từ đó, yêu cầu quan tâm hơn đến an toàn, bảo mật đề thi; chú ý đến phòng chống sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh, thí sinh” - ông Sơn nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, tổ chức kỳ thi làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ công tác đăng ký thi, đi lại trong những ngày thi đến việc làm bài thi. Tuy nhiên, tất cả phải đảm bảo đúng quy chế.