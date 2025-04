Quảng Nam chuyển đổi vị trí công tác 749 trường hợp để phòng ngừa tham nhũng

Về kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kinh tế, chức vụ, theo báo cáo, cơ quan điều tra của Công an tỉnh và công an huyện đã phát hiện, thụ lý điều tra 231 vụ, 431 bị can phạm tội về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó khởi tố mới 149 vụ, 344 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 46 vụ, 122 bị can; đã giải quyết, truy tố 43 vụ, 114 bị can, đang giải quyết 3 vụ, 8 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 157 vụ, 366 bị cáo.

Trong đó, án kinh tế sơ thẩm 84 vụ, 196 bị cáo; án tham nhũng, tiêu cực 57 vụ, 143 bị cáo; án kinh tế phúc thẩm 9 vụ, 20 bị cáo; án tham nhũng, tiêu cực phúc thẩm 7 vụ, 7 bị cáo. Đã giải quyết, xét xử 144 vụ, 339 bị cáo. Cụ thể, án kinh tế sơ thẩm 84 vụ, 196 bị cáo; án tham nhũng, tiêu cực 46 vụ, 118 bị cáo; án kinh tế phúc thẩm 9 vụ, 9 bị cáo; án tham nhũng, tiêu cực phúc thẩm 5 vụ, 5 bị cáo.