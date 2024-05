Du lịch Quảng Nam có 2 khu nghỉ dưỡng trong tốp 5 resort tốt nhất dành cho gia đình tại Việt Nam năm 2024 (QNO) - Tạp chí du lịch hàng đầu Hoa Kỳ Travel & Leisure vừa đưa ra danh sách 5 resort tốt nhất dành cho gia đình khi nghỉ dưỡng tại Việt Nam năm 2024 và Quảng Nam có 2 cái tên trong danh sách này.

Four Season The Nam Hai Resort nằm bên bãi biển Hà My (thị xã Điện Bàn). Ảnh: Q.T

Anantara Hoi An Resort (TP.Hội An) nằm bên dòng sông Thu Bồn và được Travel & Leisure đánh giá là mang đến sự yên tĩnh, thanh bình cho các gia đình khi lưu trú và khoảng cách đi bộ từ đây đến khu phố cổ cũng rất gần.

Theo Travel & Leisure, ở Anantara Hoi An Resort cũng cung cấp nhiều dịch vụ phù hợp với mọi lứa tuổi của nhóm khách gia đình như: học làm lồng đèn, học nấu ăn, câu lạc bộ trẻ em, đạp xe, đi thuyền thúng, trải nghiệm trang trại...

Một resort khác ở Quảng Nam có tên trong danh sách này là Four Season The Nam Hai Resort (thị xã Điện Bàn). Khu nghỉ dưỡng này nằm ngay bên bờ biển Hà My (phường Điện Dương).

Theo Travel & Leisure, nơi đây quy tụ nhiều tiện ích trải nghiệm đặc sắc cho một kỳ nghỉ của gia đình với nhiều trò chơi, giải trí cho trẻ em và người lớn. Bên cạnh đó tại Four Season The Nam Hai Resort còn có không gian sách, tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công... Nơi đây cũng rất thuận lợi để du khách lựa chọn các chuyến đi trải nghiệm vì nằm trung điểm của Đà Nẵng và Hội An.

Ba khu nghỉ dưỡng khác lọt vào danh sách của Travel & Leisure bao gồm: The Anam Cam Ranh (Khánh Hòa), Intercontinental DaNang Sun Peninsula Resort (TP.Đà Nẵng) và Regent Phu Quoc (Kiên Giang).