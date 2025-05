Du lịch Quảng Nam có một resort vào top 500 khách sạn tốt nhất thế giới 2025 (QNO) - Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure (Hoa Kỳ) vừa công bố danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới 2025, trong đó có một resort ở Quảng Nam là Four Season Resort The Nam Hai.

Four Season Resort The Nam Hai nằm bên bãi biển Hà My (phường Điện Dương). Ảnh: QUỐC TUẤN

Four Season Resort The Nam Hai (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) nằm bên bãi biển Hà My thơ mộng. Resort này được xây dựng dựa trên cảm hứng từ văn hóa địa phương và nằm trên cung đường du lịch ven biển nối TP.Đà Nẵng và TP.Hội An.

Top 500 khách sạn tốt nhất thế giới là danh sách những nơi lưu trú được tuyển chọn từ kết quả giải thưởng World’s Best Awards - một trong 2 giải thưởng quan trọng và được mong chờ nhất trong ngành khách sạn toàn cầu.

Tại Việt Nam có 10 khách sạn lọt vào danh sách này. Ngoài Four Season Resort The Nam Hai ở Quảng Nam thì 9 cái tên còn lại ở các địa phương gồm: Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Kiên Giang.