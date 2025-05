Kinh tế Quảng Nam có 35 dự án khu dân cư, khu đô thị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (QNO) - Sáng nay 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp để đôn đốc thu hồi các khoản thu liên quan đến sử dụng đất.

Ông Nguyễn Việt Xuân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XII cho biết, đến ngày 5/5, số tiền sử dụng đất do ngành thuế quản lý thu được gần 216/3.300 tỷ đồng (đạt 6,52 % so với dự toán cả năm). Trong đó, thu của tổ chức hơn 52,2/2.927,2 tỷ đồng (chỉ đạt 1,8% so với dự toán cả năm).

Nguyên nhân chính dự toán đạt thấp là nhiều dự án còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một số dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa có quyết định phê duyệt giá đất, chậm phê duyệt quyết toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện ghi thu vào ngân sách nhà nước…

Hiện nay, trên địa bàn toàn Quảng Nam có 35 dự án khu dân cư, khu đô thị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần với tổng số tiền 2.080,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất 2.011,8 tỷ đồng, tiền thuê đất một lần 68,8 tỷ đồng; nợ tiền chậm nộp hơn 224,2 tỷ đồng. Đáng nói, trong số hơn 224,2 tỷ đồng chậm nộp, có nhiều khoản nợ đã quá hạn khá lâu, kéo dài nhiều năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cho rằng, doanh nghiệp phải chịu áp lực tài chính rất lớn khi cùng lúc phải ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi tiền thi công hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng ngày càng thắt chặt điều kiện vay vốn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản do lo ngại rủi ro cao, làm giảm khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Hơn nữa, thị trường bất động sản hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, việc khai thác quỹ đất không hiệu quả, gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và cho rằng, UBND tỉnh, các sở, ngành sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đăng ký đối thoại, làm việc với lãnh đạo tỉnh để gỡ các khó khăn, hoạt động hiệu quả hơn, thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu các doanh nghiệp phải có văn bản cam kết nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ vào ngân sách nhà nước, gửi đến cơ quan thuế, gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi kết thúc buổi làm việc này.

Doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ vào ngân sách trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cam kết, quá thời hạn trên, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp xử lý mạnh theo quy định của pháp luật.