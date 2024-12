Nông nghiệp - Nông thôn Quảng Nam có 7 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn (QNO) - Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Sở NN&PTNT) cho biết, ngành nông nghiệp Quảng Nam đang vận động mạnh theo hướng sản xuất an toàn.

Sản xuất rau an toàn ở xã Bình Triều (Thăng Bình). Ảnh: Q.VIỆT

Năm 2024, toàn tỉnh có 23 cơ sở đã được ngành chức năng chứng nhận HACCP, ISO 22000 (tăng 15% so với năm 2023, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là tăng 10% so với năm 2023).

Tính đến nay, diện tích sản xuất được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP 246,5ha. Trong đó, cây sản xuất hằng năm 190,4ha (lúa, rau, ớt, khoai lang, dưa hấu); cây ăn quả là 52,1ha (chuối, sầu riêng, bưởi, cam, quýt, bòn bon, ổi, măng cụt); cây công nghiệp là 4ha (tiêu). Năm 2024, diện tích được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP tăng 37% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là tăng 10% so với năm 2023.

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 7 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Cụ thể gồm chuỗi cung ứng sản phẩm nước mắm an toàn Cửa Khe và Tam Thanh (2 chuỗi), chuỗi cung cấp rau an toàn của Hợp tác xã (HTX) Sản xuất rau an toàn công nghệ cao Dream Garden (1 chuỗi), HTX Nông nghiệp xanh Trường Xuân (1 chuỗi), HTX Nông nghiệp hữu cơ nông trại xanh (1 chuỗi), chuỗi cung ứng sản phẩm trứng gà Văn Học (1 chuỗi), chuỗi cung ứng sản phẩm thịt gà của HTX Gà ta Mười Tín (1 chuỗi).