Tài chính - Thị trường Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu Trước và trong Tết Trung thu năm nay, các lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP); ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm; nâng cao nhận thức về đảm bảo ATTP, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đoàn kiểm tra về ATTP kiểm tra thực tế tại một nhà hàng. Ảnh: NGỌC DIỄM

Còn những “mối lo cũ”

Từ ngày 9/9 đến 16/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) do Sở Y tế chủ trì tiến hành kiểm tra tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và TP.Hội An.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố… được ưu tiên kiểm tra đột xuất về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Bà Nguyễn Thị Yến Trâm, đại diện cơ sở sản xuất bánh Kiều Oanh (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) cho biết, qua đợt kiểm tra về ATTP lần này, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã chỉ ra được những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của Đoàn, cơ sở cũng rút ra nhiều kinh nghiệm và cam kết thực hiện tốt về công tác bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Hữu Xuân, chủ quán Mót (150 Trần Phú, TP.Hội An), qua kiểm tra, quán cơ bản đáp ứng đủ một số tiêu chí quy định về điều kiện ATTP. Tuy nhiên, vẫn còn một số lưu ý để quán tiếp thu, khắc phục một cách tốt nhất để phục vụ khách du lịch.

“Trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thì công tác bảo đảm ATTP được đặt lên hàng đầu. Buộc chúng tôi tìm hiểu, chọn lựa nguyên liệu, thực phẩm… đầu vào phải đảm bảo các tiêu chí và điều kiện về ATTP tốt nhất để phục vụ khách hàng” - ông Nguyễn Hữu Xuân nói.

Ngoài những cơ sở đảm bảo ATTP, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều “mối lo cũ” liên quan đến vấn đề ATTP, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chủ yếu nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, nên việc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật còn hạn chế.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh cho biết: “Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn để các cơ sở thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến ATTP.

Đoàn cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP trong dịp Tết Trung thu; góp phần phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để sản phẩm đến tay người tiêu dùng là sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn”.

Nâng cao nhận thức

Theo khuyến cáo của Chi cục ATVSTP tỉnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong sản xuất, kinh doanh về hồ sơ pháp lý; điều kiện con người cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị phải phù hợp, đúng với quy định. Tuân thủ các quy định của Bộ Y tế trong chế biến, thực hành để đảm bảo không xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Đoàn kiểm tra về ATTP kiểm tra thực tế tại một tạp hóa. Ảnh: NGỌC DIỄM

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết, trong năm nay, chi cục đã ban hành nhiều văn bản, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, thực hiện in ấn pano, tờ gấp, tờ rơi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế, tập huấn nâng cao năng lực tuyến huyện, nhân viên y tế thôn bản… nhằm nâng cao nhận thức trong công tác bảo đảm ATTP.

“Hiện nay, hàng hóa thực phẩm ngày càng phong phú về chủng loại, mẫu mã; nhiều hàng hóa thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ; xuất hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường gây khó khăn cho quá trình kiểm soát. Đồng thời, nhân lực làm công tác quản lý ATTP còn mỏng tại cấp huyện và cấp xã.

Mặt khác, đa số công chức kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Điều này khiến công tác tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP, đặc biệt là hoạt động kiểm tra còn nhiều hạn chế.

Do đó, cần đào tạo, bồi dưỡng, tăng thêm chỉ tiêu biên chế đội ngũ làm công tác ATTP để từ đó tăng cường việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý các vấn đề liên quan đến ATTP trên địa bàn tỉnh”- bà Cẩm chia sẻ.

Để lựa chọn các sản phẩm bánh trung thu bảo đảm an toàn cho sức khỏe trong dịp Tết Trung thu này, bà Cẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần chú ý các tiêu chí sau: Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng (có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản...); sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng; sản phẩm được bày bán ở những địa điểm kinh doanh xác định, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.

Cạnh đó, người tiêu dùng cần sử dụng cảm quan để đánh giá bảo đảm sản phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ. Tuyệt đối không lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng, hàng lậu...