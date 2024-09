Xã hội Quảng Nam kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu (QNO) - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu tại Quảng Nam, theo yêu cầu từ Ban Chỉ đạo liên ngành của tỉnh.

Đoàn Kiểm tra liên ngành về ATTP sẽ triển khai công tác kiểm tra trong tháng 9. Ảnh: X.H

Theo đó, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về ATTP.

Đợt kiểm tra lần này tập trung chủ yếu vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo cần tuân thủ các quy định về ATTP. Ảnh: X.H

Cụ thể, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, và TP.Hội An sẽ được thanh kiểm tra về việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP được

quy định tại các văn bản đã ban hành. Thời gian triển khai kiểm tra từ nay cho đến ngày 30/9/2024.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP do lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở NN&PTNT, các Phòng PC03, PA03 (Công an tỉnh), Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm; đại diện Văn phòng HĐND - UBND và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố liên quan...