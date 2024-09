Tài chính - Thị trường Quảng Nam tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe người dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ảnh: X.H

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quảng Nam cho biết, bắt đầu từ ngày 9/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) do Sở Y tế - Chi cục ATVSTP tỉnh chủ trì sẽ tổ chức đợt kiểm tra đột xuất những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

“Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Trong đó tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trong công tác đảm bảo ATTP, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh” - bà Cẩm nói.

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao.

Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm chất lượng thì vẫn còn một số tổ chức, cá nhân sản xuất không tuân thủ điều kiện bảo đảm ATTP, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng.

Trên cả nước, những ngày qua, lực lượng cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường liên tiếp phát hiện, bắt giữ lượng lớn bánh trung thu nhập lậu. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng loạt vụ vi phạm, tiêu hủy hàng trăm nghìn chiếc bánh trung thu nhập lậu.

Tại Quảng Nam, ở nhiều địa phương, cùng với lượng bánh từ các nhãn hàng lớn như “Kinh Đô”, “Yến sào Khánh Hòa”, “Bibica”, “Hữu Nghị” thì các đơn vị sản xuất bánh trung thu tại địa phương như “Thái Bình”, “Bảo Hưng”... có lượng bánh sản xuất tương đương các năm.

Ngoài ra, mùa trung thu năm nay tiếp tục chứng kiến các loại bánh nhà làm cùng những quảng cáo bắt mắt xuất hiện trên mạng xã hội. Do vậy, việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm này cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý.

Sẽ công khai tên cơ sở vi phạm

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết, đợt này, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và TP.Hội An.

Liên tục các đợt kiểm tra về ATTP được tổ chức. Ảnh: X.H

Trong đó, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra về hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở, công bố sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP, quảng cáo sản phẩm…

Qua kiểm tra, nếu phát hiện các cơ sở, sản phẩm không bảo đảm ATTP thì kịp thời truy xuất, thu hồi sản phẩm, yêu cầu khắc phục hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với tổ chức đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2191 ngày 23/8/2024 về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngoài triển khai hoạt động kiểm tra, các ngành cần tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyển về ATTP, thực hiện truyền thông mạnh mẽ đến với cơ sở sản xuất và người tiêu dùng về việc chấp hành các quy định về ATTP.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Chi cục ATVSTP Quảng Nam khuyến cáo cần thực hiện quy định pháp luật về ATTP, quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm...

Đối với người tiêu dùng, các địa phương cần hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng quy định…