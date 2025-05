Giáo dục - Việc làm Quảng Nam có hơn 18.000 học sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (QNO) - Chiều nay 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thành công. Ảnh: XUÂN PHÚ

Theo quyết định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, kỳ thi năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn gồm hai môn thi (giảm 2 môn thi so với trước). Riêng đối với thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (hơn 550 thí sinh) sẽ thi các môn Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, bài thi khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc bài thi khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: XUÂN PHÚ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Quảng Nam dự kiến có tổng cộng gần 18.600 thí sinh dự thi. Cả tỉnh sẽ bố trí 62 điểm thi, gồm 52 điểm thi tại trường THPT, 10 điểm thi tại trường THCS. Có 2 điểm thi dành cho thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 tại Hội An và Tam Kỳ.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và đề nghị tất cả có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo ngành, lĩnh vực, địa phương của mình, đảm bảo theo đúng quy chế tuyển sinh. Lưu ý vấn đề sao in, vận chuyển đề thi; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi.

"Nhiệm vụ và sứ mệnh thực hiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần cuối cùng của tỉnh Quảng Nam, trên tinh thần chung phải cố gắng hết sức, không được chủ quan, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với Sở GD-ĐT để tổ chức tốt kỳ thi. Công việc này không chỉ là trách nhiệm của ngành GD-ĐT mà đòi hỏi tất cả các ngành, địa phương cùng vào cuộc" - ông Tuấn nhấn mạnh.