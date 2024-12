Quảng Nam đảm bảo vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng

Tiếp cận miễn phí vắc xin Rota

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Quảng Nam), hiện Quảng Nam đã nhận hơn 21 nghìn liều vắc xin Rota. Quảng Nam là 1 trong 32 tỉnh thành được nhận vắc xin Rota để tiêm miễn phí cho trẻ em trong đợt đầu tiên.

Đây là chương trình triển khai theo Nghị quyết số 104 ban hành năm 2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong chương trình TCMR; Quyết định số 1596 ban hành tháng 6/2024 của Bộ Y tế về kế hoạch TCMR năm 2025. Dự kiến năm 2025, sẽ có 41 tỉnh thành thực hiện tiêm miễn phí vắc xin Rota, tiến đến năm 2026, sẽ thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Vắc xin Rota phòng ngừa bệnh tiêu chảy do vi rút Rota gây ra. Đây được xem là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo Bộ Y tế, nhiễm trùng vi rút Rota có thể dẫn đến tiêu chảy nghiêm trọng, gây ra các ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng mất nước có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Trước đây, vắc xin Rota chỉ được thực hiện tại các điểm tiêm chủng dịch vụ với mức giá trên thị trường dao động từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/liều tùy nước sản xuất. Đây được nhận định là vắc xin "đắt đỏ" đưa vào sử dụng miễn phí trong chương trình TCMR.

Vắc xin Rota sử dụng trong chương trình TCMR là Rotavin và Rotarix. Cả hai loại vắc xin này đều được Bộ Y tế cấp phép, sử dụng rộng rãi tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ nhiều năm qua, được chứng minh an toàn và hiệu quả. Trẻ được khuyến cáo nên uống vắc xin Rota từ 6 tuần tuổi và phải hoàn thành phác đồ trước mốc 6 tháng tuổi. Tuân thủ đúng phác đồ này sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể để chuẩn bị cho giai đoạn dễ bị nhiễm bệnh nhất.

Rà soát tiền sử tiêm chủng

Hiện tại, các trường mầm non, tiểu học trên toàn tỉnh đã tiến hành rà soát tiền sử tiêm chủng, tiêm bù mũi cho trẻ em. Đây là điểm mới trong chương trình TCMR, được thực hiện từ cuối năm 2023 đến nay, trong đó, Quảng Nam là một trong số các địa phương thực hiện rà soát đầu tiên.

Việc rà soát tiền sử tiêm chủng sẽ giúp cho công tác triển khai tiêm vét, bù mũi cho các trẻ bị hoãn hoặc bỏ lỡ các mũi tiêm chủng đầu đời đạt hiệu quả. Điều này giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch, chủ động phòng dịch, tiết kiệm nguồn nhân lực so với triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung đồng loạt.



Theo Bộ Y tế, cả nước đặt mục tiêu sẽ tiêm bù liều cho 90% số trẻ trẻ được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vắc xin sởi, sởi-rubella, vắc xin bại liệt và viêm não Nhật Bản.

Theo thống kê của Chương trình TCMR quốc gia, ước tính với từng loại vắc xin, trung bình hàng năm có từ 100 nghìn trẻ không được tiêm chủng đủ các mũi. Đối với một số bệnh truyền nhiễm như sởi, bạch hầu xuất hiện thời gian gần đây, theo các chuyên gia y tế, do ảnh hưởng 3 năm đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm vắc xin TCMR chưa đạt kết quả như mong muốn, khả năng miễn dịch giảm, các dịch bệnh dự phòng bằng vắc xin gia tăng.

Sau một thời gian thiếu vắc xin, từ đầu tháng 11, Quảng Nam được Bộ Y tế cung ứng số lượng vắc xin để tiêm chủng cho trẻ năm 2024 và tiêm bù/tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm/tiêm chưa đủ mũi của năm 2023. Tính đến 12, Quảng Nam đã nhận hơn 28 nghìn liều vắc xin Sởi - Rubella, hơn 33 nghìn liều vắc xin Sởi đơn...

Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 có các loại vắc xin được bổ sung vào tiêm chủng mở rộng gồm: Vắc xin phòng Rota vi rút (Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy do vi rút Rota), năm 2025 sẽ thêm vắc xin Phế cầu, sau đó là vắc xin HPV vào năm 2026 và vắc xin Cúm mùa vào năm 2030. Hiện tại Chương trình TCMR đang triển khai tiêm chủng vắc xin để phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến, nguy hiểm bao gồm: Viêm gan B, Lao, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại Liệt, Bệnh do Haemophilus influenzae týp b, Sởi, Viêm não Nhật Bản B, Rubella, Tiêu chảy do vi rút Rota.