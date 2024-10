Quốc phòng - An ninh Quảng Nam đề nghị sớm đánh giá an toàn, an ninh thông tin để hoàn thành kết nối, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID (QNO) - Tại cuộc họp trực tuyến Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tháng 10/2024 vào chiều nay 21/10, Quảng Nam là một trong 10 địa phương được thống kê có tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch còn chậm, nguy cơ không đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2024.

Hội nghị được Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tổ chức, kết nối trực tuyến đến các địa phương. Tại điểm cầu đặt tại Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Phó Giám đốc Công an Quảng Nam Võ Thị Trinh đồng chủ trì điểm cầu trực tuyến.

Điểm cầu hội nghị đặt tại Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ cho hay tại hội nghị giao ban Tổ công tác tháng 9/2024, Tổ trưởng Tổ công tác đã kết luận chỉ đạo 4 nhóm vấn đề, đôn đốc 48 nhiệm vụ cụ thể.

Trong tháng, đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, nổi bật gồm: Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Quy trình số 570 hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; Bộ Thông tin vàt truyền thông ban hành Quyết định 1729, sửa đổi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 để xem xét bổ sung nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia...

Hiện nay, Đề án 06 còn 38 nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa chuyển biến, nguy cơ ảnh hưởng đến lộ trình nhiệm vụ của các bộ, ngành khác.

Trong đó, theo thống kê của Bộ Tư pháp, còn 10 địa phương (Quảng Nam, Đồng Nai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Bình Phước, Kiên Giang) tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch còn chậm, nguy cơ không đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thông tin kết quả triển khai hồ sơ sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh đạt 93,36% (hơn 1,58 triệu /1,7 triệu) số hồ sơ sức khỏe cho toàn dân được tạo lập; còn 6,64% (hơn 112.900/1,7 triệu) chưa được tạo lập hoặc do lỗi trùng lắp các trường thông tin và đang dần khắc phục.

Theo đánh giá của Bộ Công an, sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp được 104.985/ 1.187.649 (đạt 8,84%) trên ứng dụng VNeID. Con số này khá thấp, trong thời gian đến sẽ tiếp tục đồng bộ, tích hợp những dữ liệu đã tạo lập.

Quảng Nam hiện chưa thể cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID. Ảnh minh họa

“Quảng Nam đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đồng bộ cơ sở dữ liệu, tăng tỷ lệ tích hợp của Quảng Nam. Tại địa phương hiện đang triển khai dữ liệu trên app của ngành y tế về hồ sơ sức khỏe của người dân. Đề nghị Bộ Y tế có thông tin hợp nhất với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để trùng thông tin, tránh trường hợp phải làm hai lần. Đối với các lổ hổng bảo mật, Quảng nam đã tổ chức khắc phục, đề nghị Bộ Công an sớm đánh giá an toàn, an ninh thông tin và cấp key cho địa phương để hoàn thành việc kết nối và triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID đảm bảo tiến độ được giao” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị:

Đối với việc số hóa sổ hộ tịch theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho hay do vướng thủ tục đấu thầu, hiện nay Quảng Nam vừa chấm thầu xong, cuối năm 2024 phấn đấu hoàn thành hơn 70% và phấn đấu hoàn thành vào năm 2025.

Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ ghi nhận các kiến nghị, đề nghị lãnh đạo 10 địa phương (trong đó có Quảng Nam) cần sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác số hóa, kịp thời bố trí kinh phí, bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để triển khai theo yêu cầu đề ra.