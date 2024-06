Quảng Nam đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Thẩm quyền quyết định vận hành trong tình huống bất thường: Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 “Việc thực hiện chế độ vận hành bảo đảm an toàn công trình được thực hiện theo quy trình vận hành của hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, trừ các trường hợp bất thường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Quy trình 1865 hoặc các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định” và tại điểm c khoản 2 Điều 7 của quy trình có nội dung “Các tình huống bất thường khác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam hoặc Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định để đảm bảo an toàn cho hạ du”. Với các quy định nêu trên thì chưa thống nhất về thẩm quyền quyết định vận hành trong tình huống bất thường khác. Đề nghị điều chỉnh thống nhất về thẩm quyền quyết định vận hành trong tình huống bất thường khác.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ TN-MT xem xét bổ sung kịch bản và thẩm quyền quyết định sử dụng phần dung tích từ mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ kiểm tra để vận hành cắt giảm lũ cho hạ du khi có tình huống.