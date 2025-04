Thanh thiếu niên

Quảng Nam đoạt giải B toàn đoàn hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc”

(QNO) - Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” diễn ra từ ngày 18-20/4, do Bộ Công an phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).