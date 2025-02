Chính quyền - đoàn thể Quảng Nam đôn đốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2025, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc tết, không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các đề án, nhiệm vụ, giải pháp được nêu cụ thể tại các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kết luận, chương trình công tác năm 2025 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Ngành chức năng chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu thời điểm sau tết để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả thị trường.

Từ tỉnh đến cơ sở thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn chỉnh các nội dung liên quan để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 29 đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định (tổ chức vào ngày 19/2/2025).

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 178, ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các địa phương, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ cụ thể Kế hoạch đầu tư công năm 2025, phân bổ nguồn vốn vượt thu năm 2024, đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo kế hoạch.

Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo nhiệm vụ được giao, các ngành chức năng phối hợp với địa phương trong tỉnh tăng cường biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm; theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt thị trường lao động, không để đứt gãy nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất; rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội...

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định, cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật; tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên mạng xã hội xuyên biên giới… đảm bảo định hướng và tuyên truyền kịp thời các thông tin chính thống trên địa bàn tỉnh.

Tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tổ chức giao, nhận quân chặt chẽ, đủ chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối.