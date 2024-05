Thể thao Quảng Nam giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Hoàng Vũ Samson (QNO) - Chiều 8/5, đội Quảng Nam đón tiếp Công An Hà Nội trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu thứ 17 V-League. Dù chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 song Hoàng Vũ Samson đã xuất sắc lập cú đúp bàn thắng, giúp Quảng Nam giành chiến thắng bất ngờ trước Công An Hà Nội.

Niềm vui của các cầu thủ Quảng Nam sau khi giành chiến thắng trước Công An Hà Nội. Ảnh: T.V

Hoàng Vũ Samson tỏa sáng

Được đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng khá bất ngờ Quảng Nam mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn Công An Hà Nội. Lối chơi bắt người chặt của đội bóng xứ Quảng khiến cho những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân như Quang Hải, Văn Thanh, Tấn Tài không phát huy được hiệu quả. Đồng thời, những pha phản công của Quảng Nam tỏ ra cực kỳ sắc sảo.

Ngọc Hà (áo vàng) kèm chặt Elias của Công An Hà Nội. Ảnh: T.V

Trong 45 phút hiệp 1, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, hết Xuân Tú rồi Văn Nam bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi đối mặt với thủ thành Filip Nguyen. Ngược lại, các học trò của HLV Kiatisuk dù cầm bóng nhỉnh hơn song không tạo ra được pha bóng nào đáng chú ý.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra vào phút 65 khi Văn Thanh bị trọng tài Lê Vũ Linh phạt thẻ đỏ do phản ứng có phần thái quá. Từ đội bóng nắm thế chủ động tấn công, Công An Hà Nội bắt đầu lộ ra nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự do chơi thiếu người.

Trung vệ Việt Anh (áo đỏ) của Công An Hà Nội tham gia tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: T.V

Tận dụng lợi thế này, vào sân từ đầu hiệp 2 Hoàng Vũ Samson đã ghi dấu ấn khi lập cú đúp bàn thắng vào các phút 78 và 87, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội Quảng Nam. Thậm chí, nếu các cầu thủ chủ nhà tận dụng tốt cơ hội, tỷ số không dừng lại ở 2 bàn cách biệt.

Với chiến thắng này, Quảng Nam có được 22 điểm và vươn lên xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Công An Hà Nội (28 điểm) đã rơi xuống vị trí thứ 4 và bị đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định bỏ xa 10 điểm.

Văn Thanh (áo đỏ) bị thẻ đỏ là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: T.V

Kẻ cười, người buồn

Trận thắng Công An Hà Nội là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Quảng Nam. Vì vậy, không ngạc nhiên khi HLV Văn Sỹ Sơn tỏ ra khá vui khi bước vào phòng họp báo. Ông Sơn nói: “Sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu trước, tinh thần và khí thế của anh em lên rất cao. Hơn nữa, gặp đối thủ mạnh Công An Hà Nội các cầu thủ thi đấu rất quyết tâm”.

HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định tinh thần đoàn kết của toàn đội là yếu tố đã giúp có kết quả tốt. Ảnh: T.V

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ thêm, tinh thần đoàn kết của toàn đội là yếu tố đã giúp có kết quả tốt. “Tôi rất vui với 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài, toàn đội phải nỗ lực hơn nữa” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, với lực lượng tốt, Công An Hà Nội có thể áp đặt lối chơi đối với bất cứ đội bóng nào. Vì vậy, Quảng Nam chọn lối đá phòng ngự chặt tấn công nhanh. Dù vậy, trận đấu này Công An Hà Nội chơi dưới sức mình.

HLV Kiatisuk nhận trách nhiệm sau trận thua trước Quảng Nam. Ảnh: T.V

Trái ngược với Quảng Nam, đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Công An Hà Nội khiến đội tụt lại trong cuộc đua vô địch. HLV Kiatisuk thừa nhận thành tích Công An Hà Nội thời gian gần đây không được tốt và nhận hoàn toàn trách nhiệm trận thua trước Quảng Nam.

Theo vị HLV người Thái, đội Quảng Nam chơi phòng ngự chắc chắn và phản công hay. “Hiệp 1 chúng tôi rất khó xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn. Hiệp 2 khi Văn Thanh bị thẻ đỏ tình thế trên sân thay đổi. Đội Công An Hà Nội cần 3 điểm nên có nhiều sai sót trong phòng ngự” - HLV Kiatisuk chia sẻ.

Cũng theo HLV Công An Hà Nội, đội Quảng Nam có 3 ngoại binh và 1 ngoại binh nhập tịch nên tạo sự khác biệt rõ trên sân. Thậm chí, Quảng Nam có thể ghi bàn nhiều hơn.