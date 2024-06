Thể thao Quảng Nam họp báo thông tin về Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 khu vực III (QNO) - Sáng nay 4/6, UBND tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 khu vực III tổ chức tại Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: A.S

Chủ trì buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết với trách nhiệm của địa phương được Bộ GD-ĐT ủy nhiệm đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) khu vực III, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tập trung nguồn lực và hoàn tất công tác chuẩn bị để HKPĐ đảm bảo các điều kiện, diễn ra thuận lợi, thành công. Đây cũng dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Quảng Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin và trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: A.S

HKPĐ là ngày hội lớn nhất của tuổi trẻ học đường được tổ chức 4 năm một lần, nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, làm phong phú đời sống văn hoá, tinh thần góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho các địa phương, cho ngành giáo dục và quốc gia.

Thông tin thêm về công tác đăng cai tổ chức của tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết HKPĐ năm 2024 tổ chức tại 5 khu vực, trong đó có Quảng Nam.

Phóng viên đặt câu hỏi về công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Ảnh: A.S

HKPĐ toàn quốc năm 2024, khu vực III do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 9-20/6 tại Tam Kỳ, Hội An và Núi Thành, với sự tham gia của hơn 2.100 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam.

Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thi, gồm kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, điền kinh, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, dá cầu và thể dục Aerobic. Quảng Nam tham gia đủ 11 môn trong chương trình thi đấu.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 12/6 tại nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hỉnh Quảng Nam. Lễ bế mạc vào lúc 15 giờ ngày 20/6, tại nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam.