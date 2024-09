Du lịch Quảng Nam hút khách nội địa trong dịp Tết Độc lập Lượng khách tham quan, lưu trú Quảng Nam trong dịp Quốc khánh 2024 tăng khá so với cùng kỳ nhờ sự gia tăng đông đảo của thị trường khách nội địa.

Khách nội địa tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: Q.T

Thống kê của Sở VH-TT&DL, ước tính có khoảng 193 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú Quảng Nam trong dịp lễ Quốc khánh 2024 (tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất sử dụng phòng trung bình giảm nhẹ so với năm ngoái khi đạt 55-60% (năm trước đạt 60-65%).

Tuy nhiên, ở phân khúc cao cấp vẫn ghi nhận lượng đặt phòng ấn tượng với công suất phòng vào khoảng 80- 90%. Một số nơi lấp đầy công suất phòng, như hệ thống lưu trú tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang vào ngày 2/9 và dao động trên dưới 95% vào ngày 3/9.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, lượng khách quốc tế giảm là bởi trước thềm lễ Quốc khánh lượng khách quốc tế đến địa phương tăng cao, sau đó đến những ngày lễ thì một phần lớn lượng khách này di chuyển đến các địa điểm khác trên toàn quốc. Bù lại, lượng khách nội địa đến Quảng Nam trong dịp Quốc khánh rất đông đảo, nhất là tại Hội An.

Không chỉ ở Hội An ghi nhận lượng khách nội địa tăng trưởng mạnh trong dịp lễ Quốc khánh, tại Vinwonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình) bình quân mỗi ngày đón khoảng 6.000 lượt khách (tăng 40% so với ngày thường); tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (huyện Đông Giang) đón khoảng 8.000 - 10.000 lượt khách tham quan, lưu trú…

Một không gian "check-in" hưởng ứng ngày Quốc khánh trong Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Kể cả như Khu di tích Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) lâu nay chỉ là điểm đến ưa chuộng của khách quốc tế (thường xuyên chiếm hơn 95% tổng lượng khách) thì trong 2 ngày lễ chính của dịp 2/9 đã đón gần 1.000 du khách Việt (chiếm khoảng 20% tổng số khách dịp này).

Điểm nhấn đáng chú ý của du lịch Quảng Nam trong dịp lễ Quốc khánh năm nay là nhiều cơ sở lưu trú, điểm đến vui chơi giải trí đều trang hoàng cờ Tổ quốc ở ban công, các khu vực có đông đảo du khách “check - in” hoặc thiết lập một số không gian riêng biệt với chủ đề về lễ Quốc khánh để hưởng ứng Tết Độc Lập của dân tộc, đồng thời lan tỏa thêm cảm hứng trong chuyến du lịch của du khách.

Sau thời gian ghi nhận sự chững lại của thị trường khách nội địa, đây là tín hiệu tích cực với du lịch địa phương, nhất là trong bối cảnh ngành du lịch sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm lượng khách quốc tế lẫn khách nội địa khi mùa mưa đang đến gần.

Theo Sở VH-TT&DL, thời gian tới, Quảng Nam sẽ tung chương trình kích cầu du lịch “mùa vàng xứ Quảng” với nhiều sản phẩm đặc sắc để cải thiện tình trạng sụt giảm khách trong mùa thấp điểm, nhất là với thị trường khách nội địa.