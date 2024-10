Giao thông - Xây dựng Quảng Nam huy động nhân lực, máy móc để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông nhanh nhất (QNO) - Nhằm chủ động ứng phó với bão Trà Mi và mưa lũ, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các đơn vị và địa phương liên quan về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Tuyến ĐT615B thường xuyên bị nước băng qua, ngập sâu tại lý trình km15+800 thuộc địa phận xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước). Ảnh: C.T

Lãnh đạo Sở GTVT lưu ý các bên có liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Trà Mi; theo dõi tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để nắm thông tin và chủ động ứng phó. Bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại vị trí có nguy cơ bị nước ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, đò ngang; nếu không đảm bảo an toàn thì cấm lưu thông.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất. Việc triển khai khắc phục phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình; cần đặc biệt chú ý các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất, lũ quét, lũ ống.

Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam đặt bảng cảnh báo, khắc phục sạt lở trên quốc lộ 40B đoạn qua Nam Trà My vào mùa mưa bão năm 2023. Ảnh: C.T

Theo ông Trần Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT, đối với các công trình, đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh đã bàn giao cho các ban quản lý để xây dựng, nâng cấp, cải tạo, ngành yêu cầu các ban quản lý chỉ đạo nhà thầu có biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn, di dời máy móc, thiết bị đến nơi cao để tránh ngập, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và nhân dân trong ứng phó với lũ lụt.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để khi nước rút đến đâu khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng đến đó, tập trung thu dọn đất đá, khắc phục sự cố ở các vị trí sạt lở để thông xe. Vị trí sạt lở lớn làm tắc giao thông thì phải triển khai ngay phương án phân luồng từ xa; khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe với thời gian nhanh nhất.

Sở GTVT cũng đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức, cá nhân có tàu thuyền, xà lan, thiết bị nổi khác phải thực hiện neo đậu đảm bảo chắc chắn, không để trôi tự do theo dòng chảy ảnh hưởng đến an toàn các cầu và công trình xây dựng khác ven sông. Khi có lũ lớn xuất hiện, đề nghị thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên phối hợp cấm người, phương tiện lưu thông qua cầu Câu Lâu cũ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhân dân.