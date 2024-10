Quảng Nam kéo giảm số người tử vong vì tai nạn giao thông

“

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện hơn 30.900 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 27.800 trường hợp, với tổng số tiền khoảng 74,7 tỷ đồng. Đồng thời tước giấy phép lái xe có thời hạn 6.880 trường hợp, tạm giữ hơn 11.400 phương tiện giao thông vi phạm để xử lý (trong đó có hơn 1.600 trường hợp liên quan đến học sinh, xử phạt ước tính 1,5 tỷ đồng). Qua hệ thống giám sát an ninh trật tự Công an tỉnh trên tuyến quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh trích xuất dữ liệu và gửi thông báo cho 606 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, ra quyết định xử phạt 125 trường hợp, với số tiền hơn 500 triệu đồng.