Du lịch Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng Bellerive Hội An Resort and Spa đạt chuẩn 5 sao (QNO) - Chiều 6/5, Bellerive Hội An Resort and Spa (phường Cửa Đại, TP.Hội An) tổ chức lễ công bố khách sạn nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao từ Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Quảng Nam (bên phải) trao bằng công nhận khách sạn đạt chuẩn 5 sao cho chủ đầu tư Bellerive Hội An Resort & Spa. Ảnh: Q.T

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Quảng Nam đã trao bảng đồng 5 sao và công bố quyết định công nhận khách sạn nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao cho Bellerive Hội An Resort and Spa.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, Bellerive Hội An Resort & Spa ra đời vào năm 2022 trong bối cảnh ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động của đại dịch COVID-19 nhưng đã nỗ lực mạnh mẽ để có được thành quả là chứng nhận 5 sao như hôm nay.

Nghi thức khai trương bảng đồng 5 sao tại sự kiện. Ảnh: Q.T

Việc Bellerive Hội An Resort & Spa được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chứng nhận đạt chuẩn 5 sao sẽ bổ sung, hoàn thiện sản phẩm mới vào hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp của Quảng Nam.

Quảng Nam hiện có 953 cơ sở lưu trú, trong đó có 14 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Trong 4 tháng đầu năm 2024, Bellerive Hội An Resort & Spa đã đón, phục vụ 22.800 lượt khách.

Bellerive Hội An Resort and Spa tọa lạc bên bờ sông Đế Võng với hệ thống 170 phòng và 8 biệt thự được thiết kế với cảm hứng từ bối cảnh đời sống cư dân bản địa ở làng chài ven biển.



Khách sạn này còn nổi bật với hồ bơi vô cực view sông, cung cấp đầy đủ dịch vụ: spa, nhà hàng, phòng hội nghị...; cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí: thả diều, đạp xe, lớp học nấu ăn, nghệ

thuật thắt dây...

Bellerive Hội An Resort & Spa. Ảnh: Q.T

Mới đây, Bellerive Hội An Resort and Spa cũng đã đạt được giải thưởng MICE Destination danh giá do tạp chí Travellive bình chọn. Hiện tại Bellerive Hội An Resort and Spa có 1 phòng hội nghị và 2 phòng họp với tổng diện tích 450m², sức chứa khoảng 300 khách.