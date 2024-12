Giáo dục - Việc làm Quảng Nam phấn đấu chất lượng học sinh giỏi quốc gia thuộc tốp 20 cả nước (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam ngày 9/12 ban hành Kế hoạch 9634 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 (ngày 4/11/2013) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

UBND tỉnh khen thưởng học sinh Đỗ Phú Quốc đoạt huy chương bạc quốc tế năm 2024. Ảnh: X.P

Kế hoạch này nhằm thực hiện Kế hoạch số 486 (ngày 14/11/2024) của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 91 (ngày 12/8/2024) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, xây dựng, phát triển sự nghiệp GD-ĐT Quảng Nam theo hướng giáo dục mở, linh hoạt, liên thông, có đủ các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, thực học, thực nghiệp gắn với khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh theo định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; huy động ít nhất 40% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 98% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường; tỷ lệ trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập từ 30% trở lên. Có 85% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia; trong đó, trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 50%.

Đối với giáo dục phổ thông, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh (HS) sau tốt nghiệp THCS vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt 20%; tỷ lệ sau tốt nghiệp THPT vào đại học, cao đẳng, trung cấp nghề đạt 85%. Tỷ lệ HS tiểu học học 2 buổi/ngày 100%; tỷ lệ HS lớp 3 được học tiếng Anh 100%.

Chất lượng giáo dục và tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT của tỉnh trên mức bình quân chung của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; chất lượng HS giỏi cấp quốc gia nằm trong tốp 5 của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tốp 20 của cả nước. Tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 đạt 90%; trường THCS đạt chuẩn quốc gia 85%, trường THPT đạt chuẩn quốc gia 60%.

Thu hút 50% HS trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Quy mô tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp bình quân hằng năm đạt 4.000 người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 75 - 80%. Giáo dục đại học quy mô đào tạo đến năm 2027, có 4.000 sinh viên, học viên (2.500 sinh viên và 1.500 học viên); đến năm 2030, có 5.000 sinh viên, học viên (3.000 sinh viên và 2.000 học viên).

Để đạt được các chỉ tiêu này, UBND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GD-ĐT; quy hoạch phát triển, hoàn thiện hệ thống GD-ĐTcủa tỉnh…