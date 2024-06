Du lịch Quảng Nam quảng bá, xúc tiến du lịch tại Đài Loan (QNO) - Chiều 21/6, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam phối hợp Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình giới thiệu du lịch “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Vietnam Heritage” tại TP.Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Du khách tìm hiểu các gian hàng du lịch Quảng Nam tại sự kiện. Ảnh: T.T



Chương trình có sự tham dự của đại diện Văn phòng Kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Cục Du lịch Đài Loan, Hiệp hội Lữ hành TP.Đài Bắc và 30 doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế cùng hơn 100 doanh nghiệp du lịch, báo chí tại Đài Loan.

Đồng hành ngành du lịch Quảng Nam có 10 doanh nghiệp gồm: Hoiana Resort & Golf, Đảo Ký ức Hội An, Almanity Hội An Resort & Spa, Citadines Pearl Hội An, Hoian Central Boutique Hotel & Spa, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness, Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas, Grand Sunrise Palace Hội An, Peony Edu Travel và Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương.

Chương trình với các hoạt động chính gồm: giới thiệu điểm đến; cập nhật thông tin, sản phẩm du lịch mới; chương trình kích cầu du lịch “Miền xanh di sản”; sự kiện, lễ hội của 3 tỉnh, thành.

Ngoài ra còn tổ chức không gian chiếu phim, trưng bày hình ảnh giới thiệu về văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc sản 3 tỉnh, thành. Tổ chức không gian (B2B) để doanh nghiệp du lịch tiếp cận, trao đổi, giới thiệu thông tin, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp thị trường, nhu cầu của khách Đài Loan và các chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn để mở rộng ký kết hợp tác, phát triển thị trường Đài Loan.

Quảng Nam quảng bá du lịch tại Đài Loan. Ảnh: T.T

Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đài Loan lần này góp phần thu hút, mở rộng thị trường khu vực Đông Bắc Á nói chung cũng như thị trường khách Đài Loan nói riêng. Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vai trò, vị thế của ngành du lịch Quảng Nam như là điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.

Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế nằm trên con đường di sản miền Trung với nhiều di sản được UNESCO vinh danh cũng như sở hữu các điểm đến, dịch vụ du lịch và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao mạo hiểm đa dạng, phong phú.

Chương trình quảng bá nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa ngành du lịch Việt Nam và Đài Loan, mở ra nhiều cơ hội mới thu hút du khách Đài Loan đến khu vực miền Trung Việt Nam cũng như Quảng Nam. Đồng thời quảng bá thương hiệu “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Vietnam Heritage” nhằm khẳng định vị thế du lịch miền Trung Việt Nam như một điểm đến văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Khách du lịch Đài Loan tại Hội An. Ảnh: K.L

Năm 2024, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng liên kết phát triển du lịch 5 tỉnh, thành “Miền di sản diệu kỳ” (Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình).