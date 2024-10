Xã hội Quảng Nam sẽ hợp tác chặt chẽ, toàn diện hơn với Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững (QNO) - Sáng nay 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở ngành, địa phương có buổi làm việc với đại diện Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững (Quỹ Sống).

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: T.C

Buổi làm việc nhằm tổng kết 10 năm hợp tác, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện hai chương trình trọng điểm: "Nhà chống lũ" và "Hạnh phúc xanh". Đồng thời, hai bên tiếp tục thảo luận, đưa ra những định hướng hợp tác triển khai các hoạt động của doanh nghiệp xã hội "Nhà chống lũ" trong năm 2025.

Quỹ Sống thực hiện các chương trình hành động "Nhà chống lũ" và "Hạnh phúc xanh" hướng đến các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ xây dựng các cộng đồng sống an toàn, bền vững, hài hòa với thiên nhiên và gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa tại Việt Nam từ năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao đổi thông tin với đại diện Quỹ Sống. Ảnh: T.C

Từ năm 2015 đến nay, Quỹ Sống với sự phối hợp, hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Đối với chương trình "Nhà chống lũ", quỹ đã phối hợp hoàn thành 311 căn nhà an toàn cho người dân tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Duy Xuyên; hoàn thành xây dựng 2 làng an toàn tại huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Đối với chương trình "Hạnh Phúc Xanh", đã có 5.000 cây xanh được trồng ven biển Hội An, góp phần bảo vệ bờ biển, phòng chống thiên tai trong chương trình rừng "Hạnh phúc xanh" và hoàn thành xây dựng 1 công viên rộng 4.500m² tại Hội An, tạo thêm không gian vui chơi xanh cho cộng đồng trong chương trình "Công viên xanh".

Tổng kinh phí thực hiện các chương trình lên đến hơn 20,1 tỷ đồng. Đại diện Quỹ Sống khẳng định Quảng Nam đã trở thành đối tác tiên phong, đồng hành sâu rộng với Quỹ Sống, từ hỗ trợ tài chính đến đóng góp về khoa học kỹ thuật và chuyên môn. Mô hình phát triển bền vững từ Quảng Nam sẽ tiếp tục lan tỏa, mang lại giá trị tích cực cho nhiều địa phương khác trên khắp cả nước.

Xây dựng công viên "Hạnh phúc xanh" tại Hội An. Ảnh: T.CHÂU

Trong cuộc họp, Quỹ Sống đã công bố định hướng mới từ năm 2023, chuyển từ Quỹ hành động vì cộng đồng sang Quỹ của cộng đồng hành động, tiên phong trở thành nền tảng kết nối các dự án vì cộng đồng.

Quỹ Sống sẽ đảm nhận vai trò then chốt trong việc liên kết nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, chính quyền và chuyên gia, thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác, đồng thời cung cấp tư vấn chuyên môn khi cần thiết. Bên cạnh đó, giới thiệu doanh nghiệp xã hội "Nhà chống lũ", phương thức hoạt động và mục tiêu của mô hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu bày tỏ sự cảm kích của chính quyền và nhân dân đối với các kết quả đáng ghi nhận của Quỹ Sống suốt thời gian qua, đặc biệt là trong công tác ứng phó, tái thiết sau thiên tai, tăng sức thích nghi, an toàn sau thiên tai và hướng đến các mục tiêu vì sự phát triển cộng đồng - môi trường bền vững. Đồng thời đề nghị phía Quỹ Sống tiếp tục đồng hành trong các chương trình lớn, chương trình phòng chống thiên tai của tỉnh để các nguồn lực phát huy hiệu quả hơn.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp địa phương cùng tham gia, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và khuyến khích sự chung tay chuẩn bị cho các hoạt động trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Đại diện Quỹ Sống trao hỗ trợ 200 triệu đồng để xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.C

Trong khuôn khổ mở rộng hợp tác, Quỹ Sống đã trao khoản hỗ trợ 200 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Khoản hỗ trợ này sẽ dành cho các đối tượng đặc biệt khó khăn như: Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn; các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; những hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng...

[VIDEO] - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và phát triển Quỹ Sống trao đổi tại buổi làm việc: