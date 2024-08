An ninh trật tự Quảng Nam tăng cường công tác phòng chống tội phạm (QNO) - Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) ban hành Công văn số 117 về tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng chống tội phạm.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh kiểm tra công tác phòng chống tội phạm tại thị xã Điện Bàn vào tháng 7/2024. Ảnh: C.A

Theo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, qua kiểm tra kết quả công tác phòng chống tội phạm tại Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp và gia tăng; nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm trộm cắp tài

sản, tội phạm ma túy.

Công tác phòng ngừa nghiệp vụ hiệu quả chưa cao, phòng ngừa xã hội ở một số địa bàn cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa cao, mâu thuẫn nảy sinh trong xã hội còn nhiều nhưng chưa được giải quyết kịp thời, triệt để...

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Trong đó, tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm công tác cần phải thực hiện trong thời gian tới của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương; đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai, khắc phục những vấn đề còn tồn tại thời gian qua.

Các địa phương có tình hình tội phạm phức tạp và gia tăng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, đánh giá, khắc phục nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể để chỉ đạo các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm. Tiếp tục triển khai hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người (từ ngày 1/7 đến 30/9/2024) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, trong đó chú trọng tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 - 2033; Kế hoạch số 55 ngày 3/4/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu rà soát đánh giá các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm và báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn, nhân rộng để các địa phương nghiên cứu, áp dụng.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp các lực lượng chức năng của quân đội, hải quan và lực lượng liên quan khác triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ tập trung nhận diện và có giải pháp chủ động, kịp thời kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

Tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về cờ bạc; hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; “tội phạm đường phố”; các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra bảo đảm thời hạn đề nghị truy tố, xét xử đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn

trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa năm 2024; đồng thời lồng ghép với nhiệm vụ xây dựng xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở.