Xã hội

Quảng Nam tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cận tết

Đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết là nhiệm vụ trọng tâm, khi đây là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm. Nhằm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội xuân 2025, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm soát về an toàn thực phẩm trong dịp này.