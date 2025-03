Y tế Quảng Nam tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ em dưới 10 tuổi (QNO) - Trẻ em từ 1-10 tuổi tại Quảng Nam được tiêm miễn phí vắc xin ngừa sởi - rubella, đặc biệt là trẻ em miền núi và trẻ chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa sởi.

Trẻ sốt phát ban nghi sởi được điều trị tại Trung tâm Y tế Nam Trà My. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi..., chiến dịch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em được Quảng Nam triển khai trên toàn tỉnh.

Ngành y tế Quảng Nam đặt mục tiêu hoàn thành chiến dịch tiêm chủng này trong tháng 3.

Triển khai chiến dịch tiêm chủng

Ngành y tế Quảng Nam đặt mục tiêu hơn 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chiến dịch tại các huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang) được tiêm 1 mũi vắc xin sởi - rubella (MR).

Đồng thời tiêm 100% số vắc xin được cấp đến đúng đối tượng với các huyện, thị xã, thành phố còn lại, nếu trước đây không được cấp đủ vắc xin theo nhu cầu. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Quảng Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả, không để lãng phí nguồn vắc xin được cấp.

Theo quy định, trẻ em từ 1-10 tuổi chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi (chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin có thành phần kháng nguyên sởi) là đối tượng được triển khai chiến dịch tiêm chủng lần này.

Theo Quyết định số 271 ngày 22/01/2025 của Bộ Y tế, Quảng Nam được phân bổ 20.000 liều vắc xin sởi - rubella (MR) để triển khai cho đối tượng từ 1-10 tuổi. Qua rà soát, dự kiến có 39.711 trẻ thuộc đối tượng cần tiêm (trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi), với nhu cầu vắc xin 44.492 liều.

Đại diện CDC Quảng Nam cho biết, căn cứ số lượng vắc xin được cấp và kết quả nguy cơ tình hình dịch, tỉnh phân bổ vắc xin theo nguyên tắc ưu tiên phân bổ đủ 100% nhu cầu cho các huyện miền núi cao, huyện có số mắc cao.

Các địa phương khác trong tỉnh được phân bổ theo tỷ lệ và sẽ ưu tiên triển khai cho nhóm trẻ từ 2 tuổi đến 5 tuổi. Bởi, theo phân tích, trong số 63 ca mắc sởi từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh, phân theo độ tuổi thì có đến 63,5% trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh; trẻ từ 5-10 tuổi 23,8% và trẻ trên 10 tuổi 12,7%. Riêng nhóm trẻ từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi sẽ tiêm vắc xin MR trong tiêm chủng thường xuyên.

Ngừa bệnh từ vắc xin

CDC Quảng Nam cho biết, vắc xin sử dụng trong kế hoạch là vắc xin MR do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi do WHO viện trợ và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành điều tra, lập danh sách trẻ từ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ vắc xin chứa thành phần sởi. Tại trường học, trạm y tế phối hợp với các trường thực hiện thống kê, đăng ký học sinh theo độ tuổi lớp.

Song song đó, các địa phương tiến hành điều tra tại cộng đồng với sự hỗ trợ của y tế thôn bản, cộng tác viên dân số... Đặc biệt, danh sách điều tra tại cộng đồng bao gồm cả trẻ em vãng lai.

Ngành y tế Tây Giang tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Ảnh: Hiền Thúy

Sở Y tế yêu cầu các địa phương cần lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng sâu vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư.

Ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết, sởi là bệnh lây lan rất nhanh. Để đạt được ngưỡng miễn dịch trong cộng đồng, phải có ít nhất 95% dân số được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Do vậy, ngành y tế sẽ tranh thủ cung ứng vắc xin kịp thời để tiêm bù, tiêm vét cho trẻ ở các địa phương nhằm đảm bảo ngưỡng miễn dịch.

Các chuyên gia y tế cho rằng, để bảo vệ trẻ trước bệnh sởi, các bậc phụ huynh nên đưa con đến các cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vắc xin phòng bệnh sởi được tiêm lúc trẻ 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi. Loại vắc xin này mang lại hiệu quả ngăn ngừa bệnh cho trẻ đến 97%. Nếu trẻ bị trễ lịch tiêm phòng bệnh sởi, cha mẹ hãy cho trẻ tiêm bù càng sớm càng tốt.