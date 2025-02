Y tế Ngành y tế Quảng Nam giám sát , ngăn chặn bệnh sởi lây lan Sở Y tế Quảng Nam cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang có thêm 29 ca dương tính với vi rút sởi. Đây chủ yếu là các ca trước đó được phát hiện sốt phát ban nghi sởi ở huyện Nam Trà My (tập trung tại xã Trà Leng và các xã lân cận), tại các huyện Bắc Trà My, Nam Giang và TP.Tam Kỳ.

Các bác sĩ tuyến tỉnh, huyện hội chẩn điều trị ca mắc sởi tại Nam Trà My. Ảnh: TÂM THƯ

Gia tăng số ca mắc sởi

Tính từ đầu năm đến nay, Quảng Nam đã ghi nhận 63 trường hợp mắc bệnh sởi tại 15 huyện/thị xã/thành phố (Nam Trà My 19 ca; Bắc Trà My 10 ca và rải rác ở các huyện), tăng so với cùng kỳ năm 2024 (không có trường hợp nào).

Trong số 63 trẻ mắc sởi, phân theo tiền sử tiêm chủng thì có 38 ca (60,3%) chưa tiêm vắc xin sởi, 18 ca (28,6%) chưa đủ tuổi tiêm vắc xin, 5 ca đã tiêm 1 mũi, 1 ca đã tiêm 2 mũi và 1 ca người lớn không rõ tiền sử tiêm chủng. Phân theo độ tuổi thì có 40 ca dưới 5 tuổi (63,5%), 15 ca từ 5 - 10 tuổi, 8 ca lớn hơn 10 tuổi.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Ngành y tế và các ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam và các đơn vị kiện toàn, kích hoạt ngay hệ thống phòng chống dịch. Tôi cũng chỉ đạo các cơ sở y tế toàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện tốt công tác thu dung người bệnh sởi theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, cách ly điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và xảy ra các ổ dịch sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng chống bệnh sởi đến người dân. Ổn định dư luận, tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân. Kiên quyết không để có ca tử vong” .

Hiện ngành y tế và các địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch sởi và sốt phát ban. Đối với huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, khi tiếp nhận thông tin về các ca mắc sốt phát ban nghi sởi ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Y tế đã chỉ đạo CDC Quảng Nam cử Đội cơ động chống dịch lên ở lại các thôn có ca bệnh để điều tra, xác minh và hỗ trợ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện trong việc triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Sở Y tế cũng đã thành lập Đoàn công tác do ông Trương Quang Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bệnh.

Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến huyện, xã tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My về giám sát, phòng chống và điều trị bệnh sốt phát ban nghi sởi và các bệnh lây qua đường hô hấp.

TTYT các huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang cử cán bộ y tế đến từng thôn, nóc giám sát, kịp thời phát hiện trẻ ốm để vận động gia đình đưa trẻ ra trạm y tế cách ly, điều trị, khoanh vùng kịp thời, không để lây ra các địa phương khác. Đồng thời triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống bệnh sởi năm 2025.

Nỗ lực kiểm soát dịch bệnh

Theo bác sĩ Hoàng Văn Luận - Phó Giám đốc TTYT huyện Nam Trà My, cùng với sự hỗ trợ của ngành y tế tỉnh, lực lượng y tế huyện đang bám trụ tại xã Trà Leng để vận động người dân đưa trẻ ra trạm khám, trường hợp bệnh nặng thì chuyển lên TTYT huyện để cứu chữa kịp thời.

Ngành y tế tổ chức tập huấn về phòng chống bệnh sởi và sốt phát ban cho các bộ y tế cơ sở. Ảnh: TÂM THƯ

Đến nay, tình hình dịch bệnh ở Nam Trà My cơ bản được kiểm soát, khống chế. Các ca sốt phát ban nghi sởi đang được điều trị đều đáp ứng điều trị tốt, tỉnh táo, ăn uống được. Đơn vị cũng đã chủ động hỗ trợ bữa ăn, tích cực điều trị để các em sớm ra viện.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết: “Bệnh sởi không nguy hiểm nhưng nếu để biến chứng thì lại rất nguy hiểm. Đặc biệt, có những bệnh nhi mắc cùng lúc một số bệnh khác nhau (như viêm phổi, viêm phế quản…) nên biến chứng do sởi càng nặng. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp để phòng bệnh”.

Ông Mai Văn Mười cho hay: “Xét tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa bàn tỉnh, số ca mắc sởi rải đều ở 13 huyện, thị xã, thành phố và hiện tại các địa phương đang kiểm soát tốt tình hình. Vì vậy Sở Y tế sẽ tiếp tục bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế, đánh giá tình hình dịch bệnh và khả năng của các địa phương. Không để bệnh lây lan rộng và có thể hạn chế ca nặng, ca tử vong. Khi cần thiết chúng tôi sẽ xem xét tham mưu UBND tỉnh công bố dịch”

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện tiêm chủng vắc xin có thành phần sởi đầy đủ và đúng lịch; cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ hai mũi theo khuyến cáo của ngành y tế: mũi 1 lúc trẻ 9 tháng tuổi và mũi 2 lúc trẻ 18 tháng tuổi; nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và chất khoáng, đặc biệt là vitamin A. Thường xuyên vệ sinh đường mũi, họng, mắt hàng ngày. Phải lau sàn nhà, nắm đấm cửa, mặt bàn, ghế, khu vệ sinh chung… bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường từ 1 - 2 lần/ngày.

Hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc người nghi mắc bệnh, khi phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân. Khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban thì người dân cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời...