Quốc phòng - An ninh Quảng Nam tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025.

Các đội thi tham gia hội thi nghiệp vụ Tổ liên gia an toàn PCCC lần thứ nhất, được tổ chức vào tháng 5/2024 vừa qua. Ảnh: T.C

Hội thi nhằm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và tăng cường phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Hội thi được tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người và tài sản cho các thành viên trong “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đây cũng là dịp để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả mô hình và thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” trong PCCC.

Hội thi bao gồm hai nội dung chính: Phần thi lý thuyết, các đội thi sẽ trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH. Ở phần thi thực hành, các đội thi tham gia diễn tập chữa cháy, cứu người, và di chuyển tài sản trong các tình huống giả định tại mô hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Hội thi sẽ diễn ra theo hai cấp. Với cấp huyện, sẽ tổ chức tại các địa phương có ít nhất 5 xã với “Tổ liên gia an toàn PCCC” trước tháng 8/2025. Hội thi cấp tỉnh dành cho các đội đạt thành tích cao tại cấp huyện, sẽ được tổ chức khi có kế hoạch của Bộ Công an. Kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp.

Công an tỉnh Quảng Nam được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, bảo đảm an ninh và truyền thông. Sở TT-TT cùng các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường đưa tin, tuyên truyền về hội thi. Hội thi không chỉ là sân chơi rèn kỹ năng, nghiệp vụ cho các tổ liên gia an toàn PCCC ở cơ sở mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới.