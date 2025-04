Kinh tế Quảng Nam triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong tăng trưởng kinh tế (QNO) - Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 21/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp của DNNN góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tập trung quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thích ứng linh hoạt và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Khu vực DNNN tiếp tục củng cố, phát huy vai trò chi phối, chủ đạo trong ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh, quốc phòng, đặc biệt bảo đảm an ninh năng lượng. Bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế như điện, than, xăng dầu, hóa chất cơ bản...

Các DNNN phải tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong nền kinh tế, là lực lượng tiên phong dẫn đầu. Tiếp tục sáng tạo, thay đổi tư duy, cách làm; cách tiếp cận, giải quyết vấn đề phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. Huy động sức mạnh nhân dân với quan điểm nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển.

Tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động, tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng bảo đảm tính ổn định và phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, quản trị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu các DNNN phải phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Năm 2025, trong bối cảnh cả nước tăng tốc, bứt phá để về đích thì doanh nghiệp phải tăng tốc, bứt phá và về đích sớm hơn các chủ thể khác.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; khẩn trương xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ, nhất là về cơ chế, chính sách với tinh thần “5 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Tập trung thiết kế, sử dụng các công cụ chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển, đẩy mạnh hợp tác công tư. Nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính “đòn bẩy, điểm tựa” để phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp, thúc đẩy DNNN nói riêng và khu vực doanh nghiệp nói chung phát triển, bứt phá…