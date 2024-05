Giao thông - Xây dựng

Quảng Nam: Vốn đầu tư tăng, nhưng khối lượng chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp

(QNO) - Theo điều tra của Cục Thống kê Quảng Nam, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2024 ước đạt hơn 502 tỷ đồng. So với tháng trước tăng 33% và tăng 12,2% so với cùng kỳ.