Khoa học - Công nghệ Quảng Nam xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố mất an toàn thông tin mạng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn Quảng Nam.

Kế hoạch nhằm chủ động đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin mạng đối với lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đội ngũ giám sát, ứng cứu sự cố có đủ kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố an toàn thông tin mạng đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế. Đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng.

Các phương án ứng phó, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải đặt ra được các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi sự cố xảy ra.

Xác định cụ thể các nguồn lực đảm bảo, giải pháp tổ chức thực hiện và kinh phí để triển khai các nội dung của kế hoạch, đảm bảo khả thi, hiệu quả. Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Công an Quảng Nam là cơ quan chuyên trách về đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh; chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan về đảm bảo an toàn thông tin mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chức năng, nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thông tin mạng và các nhiệm vụ khác khi xảy ra sự cố. Đồng thời chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quản trị, vận hành, khai thác có hiệu quả Trung tâm Giám sát an toàn thông tin tỉnh Quảng Nam.