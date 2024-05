An ninh trật tự Quảng Nam xử phạt 371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (QNO) - Đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh tuần tra, lập biên bản xử lý 371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT tuần tra khép kín 24/24 giờ, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: P.V

Chiều 1/5, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT toàn tỉnh được bố trí 24/24 giờ.

CSGT bám trụ xuyên suốt trên các tuyến giữa thời tiết nắng nóng, vừa tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; vừa tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 1/5), CSGT tổ chức 250 ca tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông với hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó phát hiện, lập biên bản hơn 800 trường hợp vi phạm, ước tính tiền phạt hơn 2,8 tỷ đồng; đã ra quyết định xử phạt 190 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước hơn 370 triệu đồng, tạm giữ 464 phương tiện, tước giấy phép lái xe 98 trường hợp.

Trong đó, có 371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ước tính xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng; 206 trường hợp vi phạm tốc độ; 10 trường hợp chở quá khổ, quá tải; 263 trường hợp vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe; 59 trường hợp vi phạm lỗi liên quan phần đường, làn đường, dừng đỗ.

Nữ CSGT phát nước uống, khăn lạnh cho người đi đường. Ảnh: P.V

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT, dịp nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy; không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với đường bộ, xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương, trong đó 2 vụ tự gây tai nạn; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 6 vụ, giảm 1 người chết, giảm 9 người bị thương.

Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết thêm, song song với tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ, dưới thời tiết nắng nóng, Phòng CSGT còn chủ động bố trí các điểm cấp phát khăn lạnh, nước mát cho nhân dân trong quá trình tham gia giao thông, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh CSGT Quảng Nam.