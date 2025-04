An ninh trật tự Quảng Nam yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5 (QNO) - Ngày 26/4, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc Công điện số 50 ngày 24/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai Công điện số 50 gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ việc vi phạm pháp luật và cháy nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm cũng như tổ chức, cá nhân liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp Công an tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi xuất nhập cảnh trái phép.