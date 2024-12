Nông thôn mới Quế Phú cán đích nông thôn mới kiểu mẫu Sau 6 năm duy trì và nâng cao chất lượng bộ tiêu chí nông thôn mới, chính quyền xã Quế Phú (Quế Sơn) vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Hệ thống giao thông ở xã Quế Phú được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng. Ảnh: PV

Ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng

Ông Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phú cho biết, năm 2018 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Thời điểm đó, xã có một số tiêu chí mới đạt chuẩn ở ngưỡng tối thiểu như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…

Trong 6 năm qua, chính quyền địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nêu trên.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn kiểm tra việc mở rộng tuyến đường ĐH3 qua địa bàn xã Quế Phú. Ảnh: PV

Ông Trần Xuân Hiếu - cán bộ chuyên trách lĩnh vực NTM của xã Quế Phú thông tin, từ năm 2018 - 2024, bằng nhiều kênh vốn huy động, địa phương tiếp tục đầu tư hơn 130 tỷ đồng xây dựng mới 12km đường giao thông nông thôn, hơn 13km đường giao thông nội đồng.

Ngoài ra, xây mới 2 công trình thủy lợi hóa đất màu, nâng cấp 2 trạm bơm điện và kiên cố hóa 15km kênh mương nội đồng để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Trong 6 năm qua, xã Quế Phú cũng đầu tư nâng cấp 6 nhà sinh hoạt văn hóa thôn và xây dựng mới 7 khu thể thao, vui chơi giải trí cho người già, trẻ em.

Nhiều nhà sinh hoạt văn hóa thôn của xã Quế Phú được đầu tư xây mới và nâng cấp. Ảnh: PV

Đồng thời nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã, Anh Linh Đài - Núi Quế và xây dựng mới khu công viên chiến thắng Mộc Bài. Đáng chú ý, nhờ chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Quế Sơn ưu tiên nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp nên đến nay Trường Mẫu giáo Quế Phú đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường Tiểu học Quế Phú và Trường THCS Quế Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

“Ngoài những phần việc nêu trên, thời gian qua UBND xã Quế Phú cũng quan tâm đầu tư cải tạo mạng lưới điện nông thôn, lắp đặt điện chiếu sáng và trồng cây xanh trên các tuyến đường…” - ông Trần Xuân Hiếu nói.

Nâng cao đời sống nhân dân

Ông Nguyễn Văn Hoa cho hay, trên địa bàn 8 thôn của xã Quế Phú có tổng cộng 475ha đất lúa. Những năm qua, nhờ cán bộ và nhân dân địa phương tập trung làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng nên hiện nay 100% diện tích đã được cơ giới hóa các khâu trong sản xuất.

Cơ sở vật chất trường lớp của xã Quế Phú ngày càng kiên cố, khang trang. Ảnh: PV

Theo ông Hoa, bên cạnh chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi, từ năm 2018 đến nay chính quyền xã Quế Phú tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp huyện Quế Sơn tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hỗ trợ các loại giống mới có chất lượng tốt vào canh tác đại trà nhằm tăng năng suất lúa.

“Theo thống kê, năm 2024 năng suất lúa bình quân của Quế Phú đạt 69,5 tạ/ha, tăng ít nhất 7 tạ/ha so với năm 2018 trở về trước” - ông Hoa nói.

Những năm gần đây, HTX Nông nghiệp Quế Phú đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết nên bình quân mỗi vụ nông dân trên địa bàn xã hợp tác với một số doanh nghiệp tổ chức sản xuất 200ha hạt giống lúa thuần và lúa thương phẩm chất lượng cao theo phương thức hàng hóa tập trung. Qua đó giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm khoảng 20 triệu đồng/ha/vụ so với gieo sạ lúa thường, đồng thời đầu ra luôn đảm bảo.

Liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao giúp nông dân Quế Phú tăng thêm nguồn thu nhập, yên tâm đầu ra sản phẩm. Ảnh: PV

Trên địa bàn Quế Phú có 110ha đất màu, trong đó khoảng 80% diện tích chủ động nguồn nước tưới. Nhờ nông dân tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật nên phần lớn diện tích đất màu cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay, bình quân mỗi năm 1ha đất màu trồng đậu phụng, bắp lai, bắp nếp và các loại hoa màu mang lại cho nhà nông mức thu nhập 110 - 130 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến nay, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ của Quế Phú cũng có bước chuyển tích cực. Hiện nay, toàn xã có 232 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trên các lĩnh vực, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động địa phương…

Nhiều mô hình kinh tế vườn ở xã Quế Phú cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Năm 2024 tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của xã Quế Phú đạt hơn 851 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt hơn 224,2 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước; giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 284 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023.

Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 66 triệu đồng, tăng 30,6 triệu đồng so với năm 2018. Nếu cách đây 6 năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 2,9% thì nay không còn hộ nghèo thuộc diện phải thoát nghèo.