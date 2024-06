Xã hội Quế Sơn: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 27 nhà ở cho hội viên cựu chiến binh (QNO) - Sáng 12/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Hội CCB huyện Quế Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: D.T

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được Hội CCB huyện Quế Sơn phát động liên tục, rộng khắp gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Toàn huyện hiện có 126 hội viên CCB công tác trong hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa hằng năm đạt 98% trở lên.

Hội CCB các cấp trong huyện vận động hội viên tự nguyện hiến 116 nghìn mét vuông đất, đóng góp hơn 800 triệu đồng, gần 3.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Phối hợp lực lượng công an ra mắt 36 mô hình CCB tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; tham gia hòa giải 179 trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở; giáo dục truyền thống cho 2.650 đoàn viên thanh niên.

Phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh. Đến nay, cán bộ, hội viên xây dựng được 17 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 2 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác; 10 trang trại, 60 gia trại chăn nuôi; 56 dịch vụ buôn bán, chế biến... làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm cho 549 lao động.

Hội CCB huyện Quế Sơn thăm, tặng quà hội viên. Ảnh: D.T

Các cấp hội CCB trong huyện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 27 nhà ở; tặng 182 sổ tiết kiệm, 230 suất quà, 25 con bò giống, 56 con heo giống, 600 con gà thả vườn với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng cho hội viên khó khăn.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Quế Sơn được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen 7 tập thể, 10 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen 15 tập thể, 22 cá nhân.

Tại hội nghị đã tuyên dương khen thưởng 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.