An ninh trật tự Quế Sơn ra mắt mô hình điểm về phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường (QNO) - Sáng 23/12, Công an huyện Quế Sơn phối hợp Phòng GD-ĐT huyện ra mắt mô hình điểm dân vận “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm phạm học đường” tại Trường THCS Quế Châu (xã Quế Châu).

Trường THCS Quế Châu thành lập Tổ tự quản phòng chống ma túy. Ảnh: D.T

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành - Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết, những năm gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Năm 2024, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 15 vụ/29 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 8 vụ so với năm 2023); trong đó khởi tố 12 vụ/26 đối tượng, chuyển cấp trên giải quyết 1 vụ.

Ngoài ra, lực lượng công an xử lý 26 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 9 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Mô hình dân vận “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường” là hành động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban giám hiệu nhà trường với các ban, ngành và địa phương trong phòng chống ma túy; tạo chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào học đường.

Tại buổi lễ, Trường THCS Quế Châu đã thành lập Tổ tự quản phòng chống ma túy gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 8 thành viên. Tổ sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ngăn ngừa, phòng chống ma túy trong nhà trường.

Dịp này, Công an huyện Quế Sơn tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy cho giáo viên và học sinh Trường THCS Quế Châu.