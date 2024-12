An ninh trật tự Công an huyện Quế Sơn nỗ lực giữ bình yên cho nhân dân Thời gian qua, Công an huyện Quế Sơn triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện Quế Sơn thường xuyên mở các đợt ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: PV

Trung tá Ngô Tấn Thịnh - Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết, trong năm 2024, qua tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự của đơn vị đã lập biên bản xử phạt 1.171 trường hợp; trong đó có 358 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 184 trường hợp vi phạm quá tải - quá khổ, 229 trường hợp liên quan đến học sinh.

Qua xử lý vi phạm, đơn vị tạm giữ 524 phương tiện, tước giấy phép lái xe 156 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính nộp Kho bạc nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ tại các xã, thị trấn và trường học cho gần 18 nghìn lượt người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Quế Sơn tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ. Ảnh: PV

Theo Trung tá Ngô Tấn Thịnh, năm 2024 trên địa bàn Quế Sơn xảy ra 41 vụ phạm tội về trật tự xã hội, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 37/41 vụ. Đặc biệt, lần theo đường dây mua bán ma túy trái phép, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ/29 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 8 vụ so với năm 2023).

“Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an huyện Quế Sơn cũng nỗ lực tuyên truyền pháp luật, phát động rộng rãi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Qua phong trào, đã thu hồi 25 khẩu súng tự chế, 324 viên đạn, 16 hung khí, 7,1kg hóa chất để chế tạo pháo và nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác…” - Trung tá Ngô Tấn Thịnh nói.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Quế Sơn liên tục tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: PV

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết, Công an huyện Quế Sơn phát động đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên phạm vi toàn huyện (từ ngày 15/12/2024 - 14/2/2025).

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành - Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết: “Trong đợt này, lực lượng Công an huyện tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Đồng thời quản lý chặt đối tượng, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến tín dụng đen; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án… Qua đó đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón tết an toàn”.