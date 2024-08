An ninh trật tự

Tuyên truyền pháp luật giao thông cho người dân Quế Sơn

(QNO) - Ngày 23/8, tại thị trấn Hương An và thị trấn Đông Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 400 người dân ở 13 xã, thị trấn trong huyện.