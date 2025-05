Nông nghiệp Quế Sơn: Sản lượng đậu phụng giảm gần 404 tấn (QNO) – Do thời tiết bất lợi và nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại nên vụ đông xuân năm nay năng suất đậu phụng của huyện Quế Sơn đạt thấp, dẫn đến sản lượng tụt giảm.

Nông dân xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) thu hoạch đậu phụng. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Quế Sơn cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025 nông dân 18 xã, thị trấn của huyện gieo trồng 818ha đậu phụng. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các xã Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Minh, Quế Phú, Quế Xuân 2.

Theo số liệu thống kê mới nhất, vụ này năng suất đậu phụng bình quân của Quế Sơn đạt 19,6 tạ/ha, giảm 1,9 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Do năng suất thấp nên sản lượng đậu phụng của huyện chỉ đạt 1.604 tấn, giảm gần 404 tấn so với cùng vụ sản xuất năm trước.

Vụ này, sản lượng đậu phụng của huyện Quế Sơn giảm gần 404 tấn so với đông xuân năm trước. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Nhiều nông dân trên địa bàn Quế Sơn cho hay, nguyên nhân dẫn đến năng suất đậu phụng tụt giảm là hồi đầu vụ xuất hiện nhiều đợt mưa lạnh kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đậu. Khi cây đậu trong thời kỳ ra hoa - đâm tia - tạo quả thì bệnh thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng, héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ… phát sinh gây hại.