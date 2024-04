Thương mại - Dịch vụ Quế Trà My tham gia lễ hội "Quế và tinh dầu quế" (QNO) - Từ ngày 24-26/4, tại TP.Hà Nội diễn ra lễ hội tinh dầu với chủ đề "Quế và tinh dầu quế".

Khách hàng tham quan gian hàng quế Trà My của Hợp tác xã quế Trà My - Minh Phúc (Bắc Trà My) tại lễ hội. Ảnh: CTV

Sự kiện do Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia (Bộ KH-CN) phối hợp VOCA - Hiệp hội Tinh dầu, Hương liệu, Mỹ phẩm Việt Nam tổ chức.

Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện của triển lãm sản phẩn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH-CN.

Tham dự lễ hội có các đơn vị trồng quế và sản xuất quế; đơn vị bán sản phẩm quế và tinh dầu quế; nhà nghiên cứu, nhà khoa học... Đến từ Quảng Nam có Hợp tác xã quế Trà My - Minh Phúc (Bắc Trà My) tham dự, quảng bá sản phẩm về quế Trà My tại sự kiện.

Trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến việc phát triển cây quế và các sản phẩm từ quế bền vững tại hội nghị. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ lễ hội có hội nghị về quế và tinh dầu quế. Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thông tin về thực trạng ngành tinh dầu Việt Nam; thị trường tinh dầu quế trong nước và xuất khẩu; thực trạng, khó khăn trong canh tác, phát triển vùng trồng quế; quế trong ngành đồ uống và gia vị...

Lễ hội được tổ chức nhằm góp phần tiếp tục quảng bá, nâng tầm giá trị các sản phẩm từ quế - một loài dược liệu thế mạnh của Việt Nam. Đồng thời tăng cường kết nối giữa các bên liên quan để hướng tới việc sản xuất, phát triển cây quế và các sản phẩm từ quế một cách bền vững.