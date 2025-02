Trồng sắn cao sản xen quế Trà My ở xã Trà Vinh

“

Thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, được sự chỉ đạo của UBND huyện Nam Trà My, UBND xã Trà Vinh đang khuyến khích, vận động người dân nhân rộng mô hình trồng sắn cao sản xen quế Trà My. Đến nay hơn 90% người dân trên địa bàn xã có đất trống thực hiện mô hình xen canh này, đem lại hiệu quả rõ rệt. Sắn cao sản cho thu hoạch với giá cao hơn 70% so với cây keo, quế cũng phát triển khỏe mạnh, tươi tốt".



Ông Hồ Văn Huyện - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vinh