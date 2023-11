Bắc Trà My cấp bổ sung hơn 496 triệu đồng trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy

(QNO) - UBND huyện Bắc Trà My vừa quyết định cấp bổ sung hơn 496 triệu đồng hỗ trợ trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở.

Công an huyện Bắc Trà My tập huấn nghiệp vụ PCCC. Ảnh: N.B

Theo đó, lực lượng PCCC của toàn bộ 68 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện có điều kiện trang bị các loại bình bột, bình khí, quần áo, mặt nạ lọc độc, đèn pin, kìm, búa, cáng cứu thương… phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (theo quy định tại Thông tư số 150 của Bộ Công an).

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Nam - Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, cùng với tham mưu huyện hỗ trợ trang bị phương tiện, đơn vị cùng công an xã, thị trấn đã và đang triển khai nhiều hoạt động như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn dân về PCCC, kiểm tra chấn chỉnh công tác PCCC…

Đến nay, tất cả địa phương đã phát động hoặc lồng ghép phát động phong trào toàn dân PCCC; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn dân trang bị cho gia đình ít nhất 1 bình chữa cháy. Phấn đấu đến hết năm 2023, mỗi hộ gia đình tại Bắc Trà My trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy.