Bàn giao 16 trụ sở công an bản cho Công an tỉnh Sê Kông (Lào)

(QNO) - 16 trụ sở Công an bản được hoàn thành, bàn giao cho Công an tỉnh Sê Kông là dấu ấn đáng chú ý trong số nhiều hoạt động phối hợp giữa Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào).

Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao 16 trụ sở làm việc công an bản biên giới với tổng kinh phí hơn 6,6 tỷ đông cho Công an tỉnh Xê Kông. Ảnh: M.T

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về chủ trương hỗ trợ nước bạn Lào xây dựng trụ sở làm việc cho công an bản tại các bản của Lào giáp biên giới với Việt Nam, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, phối hợp với công an nước bạn Lào và đơn vị thi công để triển khai xây dựng 16 trụ sở công an tại 15 bản giáp biên và 1 bản không giáp biên của tỉnh Sê Kông.

Tại hội nghị tổng kết giữa hai đơn vị vào cuối tuần qua, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay từ công trình đầu tiên khởi công ngày 8.12.2021 tại bản Đắc Măn, cụm bản Đắc Tà Ọc, huyện Đắc Chưng, đến ngày 30.5 vừa qua, 16/16 trụ sở làm việc công an bản biên giới của tỉnh Sê Kông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao 16 trụ sở làm việc Công an bản biên giới với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,6 tỷ đồng cho Công an tỉnh Xê Kông.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, lãnh đạo Công an tỉnh Sê Kông bày tỏ sự vui mừng và trân trọng những kết quả, tình cảm của cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam trong việc tổ chức triển khai công tác xây dựng trụ sở làm việc công an các bản biên giới của tỉnh Sê Kông.

Thiếu tướng Xom Xay Phulakhammany, Giám đốc Công an tỉnh Xê Kông trao Giấy khen của Thống đốc tỉnh Xê Kông cho Công an Quảng Nam và Phòng Hậu cần Công an Quảng Nam. Ảnh: M.T

Đến nay, Công an tỉnh Sê Kông đã bố trí lực lượng công an chính quy làm việc tại 3 trụ sở Công an bản Đắc-Tà-Ọoc Nhày, A-Zuôn và Pa-non; 13 trụ sở công an bản còn lại đã bố trí lực lượng công an bản thường trực và làm việc. Sau khi tiếp nhận trụ sở làm việc công an bản do Công an Quảng Nam hỗ trợ đầu tư, Công an tỉnh Sê Kông sẽ chỉ đạo Công an huyện Đắc Chưng và Kà Lừm bố trí cán bộ phối hợp cùng lực lượng công an bản tổ chức làm việc và thường trực tại các bản, cụm bản theo quy định.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Nam làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới theo đúng tinh thần chung của lãnh đạo Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào.