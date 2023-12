(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa nghiệm thu và bàn giao hệ thống kiểm soát an ninh nhà tạm giữ công an 7 địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra vận hành hệ thống kiểm soát an ninh nhà tạm giữ. Ảnh: XUÂN MAI

Theo quyết định của Bộ Công an về phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống giám sát camera an ninh và hệ thống cơ sở dữ liệu tại trại tạm giam, nhà tạm giữ công an các đơn vị, địa phương”, Công an tỉnh Quảng Nam có 7 công an huyện được đầu tư gồm Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Đông Giang và Duy Xuyên.

Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Hệ thống kiểm soát an ninh tại nhà tạm giữ sẽ phục vụ hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, giám sát can phạm nhân.