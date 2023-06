Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ

(QNO) - Sáng nay 12/6, Công an tỉnh Quảng Nam khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 (khóa 27) năm 2023.

Lớp bồi dưỡng kéo dài trong 5 ngày. Ảnh: Q.H

Trong chương trình khóa học 5 ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương được nghiên cứu các nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh; nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng cũng sẽ cung cấp kiến thức về phòng chống chiến lược “Diễn biến tình hình” và bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng chống vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay; báo cáo thực tế về tình hình quốc phòng - an ninh liên quan đến những tác động của an ninh phi truyền thống, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến Việt Nam.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời trang bị kiến thức, phổ biến tình hình liên quan lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.