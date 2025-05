Xây dựng Đảng

Tam Kỳ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 90 đảng viên

(QNO) - Sáng 6/5, Trung tâm Chính trị TP.Tam Kỳ khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 90 học viên là bí thư và cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường An Mỹ, An Xuân, An Sơn, Hòa Hương, Tân Thạnh, Hòa Thuận, Trường Xuân.